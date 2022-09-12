



Суд над Нетаниягу: Мильчен и Пакер покупали много шампанского и сами его пили



Сегодня, 12 сентября в окружном суде Иерусалима продолжился допрос свидетеля Адас Кляйн - бывшей помощницы олигархов Арнона Мильчена и Джеймса Пакера.



Адвокат Биньямина Нетаниягу Амит Хадада попытался доказать, что шампанское, которое якобы в больших количествах дарилось указанными лицами чете Нетаниягу на деле в большинстве случаев употрелялось ими же.



Хадад указал на то, что согласно документам, представленным суду, “если Пакер и Мильчен не находились в Израиле - шампанского не было”. По версии Хадада, Кляйн “драматически изменила версию при даче показаний в полиции”.



Хадад предъявил суду письмо в котором сообщалось, что Пакер “любит пить шампанское” - в противоположность утверждениям Кляйн, согласно которым “Пакер не употребляет алкоголь”. Он также предъявил суду фотографию Пакера и покойного президента Израиля Шимона Переса с наполненными бокалами шампанского - чтобы показать, что шампанское покупалось не только для Нетаниягу.



Кляйн на это смогла только ответить: Хотела бы я знать, как вы получили эти личные документы”.