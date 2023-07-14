



Суд над Нетаниягу должен закончиться соглашением о признании вины, - мнение

Бывший заместитель генерального прокурора Раз Низри заявил в четверг, что, по его мнению, “судебный процесс над Нетаниягу должен закончиться соглашением о признании вины, чтобы положить конец этому безумию”.



В интервью 12 каналу Низри прокомментировал петицию , которая была подана в Верховный суд с требованием лишить Нетаниягу права занимать пост премьер-министра, и сказал: “Я не думаю, что суд вправе определять, кто будет быть премьер-министром. Это опасно для демократии”.



Он подверг критике подходы как правых, так и левых к суду: "Правые не должны думать, что закон может быть сконструирован через политику, у них есть всевозможные законопроекты, призванные сконструировать или остановить систему правосудия, и этого не должно быть. С другой стороны, левые тоже должны понимать, что невозможно проводить политику через закон. Они не должны думать, что с помощью правовых инструментов им удастся создать политическую систему. Это, на мой взгляд, неправильно".



Что касается законопроекта об ограничении использования основания разумности, Низри сказал: “Мой юридический подход консервативен, но я не согласен с законопроектом. Я думаю, что в систему следует внести много поправок и изменений, но депутаты в коалиции, предложившей его, пошли на крайние решения”.



Низри также добавил: “Я думаю, что ограничение доктрины разумности, которая является субъективным понятием, является правильным поступком. Даже судьи, которые заседают в одной коллегии, не думают одинаково о разумности. То, как это делается сейчас, слишком размашистым и слишком экстремальным”.



“Я не думаю, что правительству следует увольнять юридического советника, но оно должно попытаться понять, как работать с ней в гармонии. Конечно, в такое время это нелегко, но это не значит, что она должна быть уволена. Дискурс против юристов, состоящий из клеветы и обвинений в их адрес, является опасным дискурсом”, — заявил он.



