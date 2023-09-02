



Суд избрал меру пресечения Коломойскому

Шевченковский суд Киева официально избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения.



По данным "Радио Свобода", его взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен.



Прокуроры ходатайствовали об аресте с альтернативой залога в 570 миллионов.



Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе самого Коломойского, который не хотел, чтобы в зале суда присутствовали представители СМИ.



Во время перерыва, когда судья удалился, чтобы принять решение, олигарх отказался предоставлять комментарий журналистам, сказав, что сделает это позже. Обещание он так и не сдержал, когда его отвозили в СИЗО. До этого он сообщил, что бегло ознакомился с обвинениями, с которыми не согласен.



Напомним, что Коломойский проходит по делу о легализации имущества, полученного мошенническим путем.