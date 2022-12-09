



Суд Гватемалы признал экс-президента виновным в мошенничестве

Суд в Гватемале признал бывшего президента Отто Переса Молину и его вице-президента Роксану Бальдетти виновными в мошенничестве и заговоре.



Их приговоры еще не были оглашены. Как сообщает Associated Press, оба были оправданы по обвинению в незаконном обогащении.



Перес Молина и Бальдетти ушли в отставку в 2015 году и находились под стражей по обвинению в разрешении и получении выгоды от схемы таможенного взяточничества. Схема представляла собой заговор с целью обмана государства, позволяя предприятиям уклоняться от импортных пошлин в обмен на взятки.



Около 30 человек, в том числе сотрудники таможни и бизнесмены, были замешаны в деле.



Отто Перес Молина, правивший страной с 2012 по 2015 год, продолжает отрицать обвинения.