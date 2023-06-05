



Суд ЕС признал польскую судебную реформу нарушающей европейское право

Суд Европейского союза заявил в понедельник, что польская судебная реформа 2019 нарушает союзное законодательство.



"Государства-члены должны соблюдать обязательства, вытекающие из законодательства союза. Они также должны позаботиться о том, чтобы избегать любого отступления относительно ценности, которую представляет собой верховенство закона, и своего законодательства с точки зрения организации правосудия, воздерживаясь от принятия правил, взорвавших независимость судей", – говорится в заключении суда.



В нем, в частности, также отмечено, что меры, предпринятые польскими законодателями, "несовместимы с гарантиями доступа к независимому и беспристрастному суду".



Французская Le Figaro сообщает, что Еврокомиссия, выдвинувшая иск в связи с польской реформой 2019 года, "немедленно приветствовала" решение суда.



"После сегодняшнего решения польский закон о судебных властях должен быть соответствующим образом адаптирован", – прокомментировал выводы суда член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Еврокомиссар подчеркнул, что постановление суда ЕС "окончательно решает вопрос", и призвал польские власти полностью его выполнить.



В 2021 году суд ЕС приговорил Польшу к штрафу в размере одного миллиона евро в день, чтобы остановить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда, одного из самых спорных элементов в реформе польской судебной системы. Сумма этих штрафов на сегодняшний день превысила 550 миллионов евро.



Польша всегда отказывалась платить этот штраф, но Брюссель изымал часть средств из назначенного Польши финансирования по фондам объединения. Последнее решение суда ЕС отменяет финансовую санкцию с 5 июня, но Варшава все еще должна выплатить причитающиеся суммы за прошлые периоды.



Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета обвинил суд ЕС в превышении полномочий и назвал фарсом постановление о польской судебной реформе 2019.



"Хотя у ЕС нет компетенции оценивать организацию судебной системы, суд ЕС пришел к выводу, что именно польскую судебную систему он оценивать может", – написал он в Twitter. "Это фарс и очередное доказательство того, что никакие компромиссы со стороны ЕС не будут ими придерживаться".