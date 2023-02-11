



БАГАЦ дал Нетаниягу один месяц

В пятницу, 10 февраля, БАГАЦ дал премьер-министру Биньямину Нетаниягу один месяц на то, чтобы отреагировать на ходатайство о признании его непригодным к занимаемой должности и принуждении к отпуску.



Речь идет о просьбе, которое подало "Движения за качество власти".



В документе утверждалось, что глава правительства не может занимать свой пост из-за того, что нарушает соглашение о конфликте интересов, которое запрещает ему участвовать в делах, способных повлиять на судебный процесс по обвинению во взяточничестве.



Отсылка была сделана на продвижение революционной правовой реформы, план которой представил министр юстиции Ярив Левин. Согласно законопроекту, продвигаемому коалицией, он позволит резко ограничить способность БАГАЦа отменять законы и предоставит политикам полный контроль над назначениями в суде.



В БАГАЦе сообщили, что Нетаниягу и юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара должны представить свои аргументы до 12 марта.