



​​​​​​​Суд дал добро на арест министров Януковича за "Харьковские соглашения"

Печерским районный суд в Киеве разрешил арест бывшего главы МИД и министра иностранных дел Украины времен беглого президента Виктора Януковича. Экс-чиновникам было объявлено подозрение в госизмене за подготовку "Харьковских соглашений".



"Печерским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшим Министру иностранных дел и Министру юстиции Украины, которые подозреваются в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ)", - заявили в пресс-центре Офиса генпрокурора и ГБР.



По данным следствия, еще в апреле 2010 года подозреваемые чиновники по предварительному сговору группой лиц и с бывшим президентом Януковичем и премьер-министром Азаровым согласовали пребывание на территории нашей страны Черноморского флота РФ.



В связи с этим в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.



Это создало благоприятные условия для последующего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота РФ, а также его увеличения на территории Крыма и Севастополя, вместо вывода из Украины.



Экс-министры скрываются от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлены в розыск, но указанное решение суда предоставляет возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции.



Отметим, что в 2021 году о подозрении уже было объявлено Виктору Януковичу и Николаю Азарову за совершение государственной измены, они также объявлены в розыск. В июле этого года следователь ДБР объявил бывших министров в государственный и международный розыск.