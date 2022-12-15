



"Стыд и позор Кнессета". Депутата Белиака силой вывели из зала заседаний

Скандальная дискуссия продолжается в специальной комиссии Кнессета, обсуждающей закон о передаче полномочий министру в Министерстве обороны. После того, как председатель комитета Шломо Караи призвал члена Кнессета Владика Белиака покинуть дебаты в третий раз, подошли приставы Кнессета .



Белиак возмутился, и заявил, что трех предупреждений ему не было, и не сразу выполнил распоряжения приставов. Караи крикнул ему вслед: "Какое насилие, какая жестокость", и предложил "выпить кофе и успокоиться", а Белиак ответил ему: "Вы - стыд и позор".



Депутат от партии Авода Гилад Карив обратился к председателю комитета Шломо Караи и атаковал: "Я уже подробно говорил о серьезных последствиях этого закона, теперь я воспользуюсь полутора минутами и расскажу о позоре проведения этих дебатов - в первую очередь вами". Уязвленный Карив сравнил стиль Караи и Ротмана и обвинил первого в пренебрежительном отношении: "Ваши слова, как обычно, полны пренебрежения и презрения не только к вашим коллегам, но и к людям, которые внесли в тысячу раз больший вклад, чем вы, в безопасность Государства Израиль. Стиль важен, но еще важнее конечный результат, а результат заключается в том, что вы, ради опасных коалиционных соглашений, нарушаете основные законы Государства Израиль".Речь идет о законе, который предлагает добавить к основному закону положения, согласно которым в министерстве, которое возглавляет министр, можно будет назначить дополнительного министра, который будет отвечать за определенные сферы деятельности ведомства.Соглашение между религиозным сионизмом и Ликудом предусматривает, что до создания правительства в закон будут внесены поправки, чтобы у такого министра были соответствующие полномочия. Одна из целей: передать Смотричу полномочия по назначению координатора правительственных операций на территориях и главы Гражданской администрации, координируемой Нетаниягу.