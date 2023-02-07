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Строительство поселений в Иудее и Самарии продолжится - "Религиозный сионизм"
07.02.2023 15:19 Евгения Маркова

Строительство поселений в Иудее и Самарии продолжится - "Религиозный сионизм"

Крайне правая партия "Религиозный сионизм" заявила, что строительство поселений в Иудее и Самарии не будет остановлено после сообщения на новостном сайте Axios о том, что США оказывают давление на Израиль, чтобы тот заморозил строительство.

В отчете Axios говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу заморозить строительство поселений в рамках усилий по снижению напряженности в Иудее и Самарии.

Палестинцев попросили прекратить действия против Израиля на международной арене - в ООН и Международном суде.

Axios также сообщил, что Израиль отказался заморозить строительство, но заявил, что сократит некоторые свои действия.

"Религиозный сионизм" также обещает поддерживать "сдерживание" террора и бороться с незаконным палестинским строительством в зоне C. Большая его часть построена на так называемых "открытых землях", где палестинцы с трудом получают разрешения.

"Израильскому сдерживанию террористов не будет нанесен ущерб. Не будет продолжения незаконного строительства и арабского захвата открытых территорий. Точка", — говорится в партии.
 

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