



Строительство поселений в Иудее и Самарии продолжится - "Религиозный сионизм"

Крайне правая партия "Религиозный сионизм" заявила, что строительство поселений в Иудее и Самарии не будет остановлено после сообщения на новостном сайте Axios о том, что США оказывают давление на Израиль, чтобы тот заморозил строительство.



В отчете Axios говорится, что госсекретарь США Энтони Блинкен попросил премьер-министра Биньямина Нетаниягу заморозить строительство поселений в рамках усилий по снижению напряженности в Иудее и Самарии.



Палестинцев попросили прекратить действия против Израиля на международной арене - в ООН и Международном суде.



Axios также сообщил, что Израиль отказался заморозить строительство, но заявил, что сократит некоторые свои действия.



"Религиозный сионизм" также обещает поддерживать "сдерживание" террора и бороться с незаконным палестинским строительством в зоне C. Большая его часть построена на так называемых "открытых землях", где палестинцы с трудом получают разрешения.



"Израильскому сдерживанию террористов не будет нанесен ущерб. Не будет продолжения незаконного строительства и арабского захвата открытых территорий. Точка", — говорится в партии.

