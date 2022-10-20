



Стремоусов заявил о намерении взять под контроль Николаев, Одессу и Днепр

Пророссийский так называемый заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов объявил о намерении взять под контроль украинские регионы Николаев, Одессу и Днепропетровск.

Такое заявление он сделал в комментарии "РИА новости".

По его словам, регионы "будут взяты под контроль" после боев с Вооруженными силами Украины.

"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", — сказал он.