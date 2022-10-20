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Стремоусов заявил о намерении взять под контроль Николаев, Одессу и Днепр
20.10.2022 16:26 Алина Груднева

Стремоусов заявил о намерении взять под контроль Николаев, Одессу и Днепр

Пророссийский так называемый заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов объявил о намерении взять под контроль украинские регионы Николаев, Одессу и Днепропетровск. 

 
Такое заявление он сделал в комментарии "РИА новости".
 
По его словам, регионы "будут взяты под контроль" после боев с Вооруженными силами Украины.
 
"Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск", — сказал он.

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