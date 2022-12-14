



Стрелков вызвал Соловьева на публичные дебаты в прямом эфире

Бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в своем канале телеграм, что телеведущий Владимир Соловьев "обильно и неудержимо оболгал" его в эфире своей программы.



Соловьев назвал несколько причин того, что Стрелков "не принял участие в СВО", хотя публично заявил о своем намерении. Поэтому Стрелков позвал его на любые публичные дебаты по любой теме, проведенные на нейтральной площадке.



В тексте Стрелкова говорится: "Я тут слыхал, что сегодня с утра некто Владимир Рудольфович Соловьев (Шапиро) на своём радио- и телеграмм-канале рассказывал обо мне много нехорошего. Как обычно - обильно и неудержимо лгал.



Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любой нейтральной (то есть не редактируемой им и его спонсорами) площадке. По любой теме, какую он захочет поднять (кроме моей личной жизни, вопросы которой даже такое "резиновое изделие № 2", как он - не касаются ни разу). Единственное условие с моей стороны - дебаты должны проходить в прямом эфире и на них дополнительно должна вестись запись "нейтральными" операторами.



Если-же Владимир Рудольфович (известный своей нищетой) не способен организовать дебаты по причине нехватки ресурсов - то (при наличии его согласия) - я организую площадку сам.



П.С. Впрочем, на ответ я даже не рассчитываю. Поскольку данное трусливое и насквозь лживое существо не станет рисковать своей "репутацией" "золотого языка РФ" в условиях ,на которые (в своё время) легко пошли Навальный и Красовский. Но чем чёрт не шутит? Вдруг Владимир Рудольфович настолько самоуверен, что решит "раскатать" меня в прямом эфире?"

