



Стрелков: Суровикин был хотя бы не полный дурак

"Экс-глава минобороны" "ДНР" Игорь Стрелков прокомментировал для RTVI назначение Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск (его заместителем стал занимавший ранее эту должность генерал Сергей Суровикин):



«Я бы не сказал, что сменили шило на мыло, поскольку, несмотря на то, что я не считаю генерала Суровикина, с которым у меня есть общие знакомые, гением стратегии и тактики, но в данном случае речь идет о том, что человек, который хотя бы относительно обладает необходимым боевым опытом и хотя бы не полный дурак, сделали заместителем ***** [оскорбительное выражение] и человека, который употребляет ****** [напитки] в регулярном режиме, и эта информация у меня имеется от людей, которым я доверяю, находящихся на службе или покинувших ее достаточно недавно.



Учитывая, как Герасимов — именно генеральный штаб — спланировал начало специальной военной операции, каким образом она осуществлялась, это человек, который несет ответственность за все деэскалации, за все другие необоснованные решения. Он сейчас назначен непосредственно руководить войсками на поле боя. Ничего хорошего я от этого не ожидаю.



Я полагаю, что в рамках каких-то кремлевских игр публичная критика со стороны представителей других башен Кремля, озвученная господином Пригожиным, вызвала реакцию со стороны другого претендента на высшую власть в Российской Федерации, господина Шойгу, — и он решил продемонстрировать свои аппаратные возможности.



Серьезных изменений на фронте не произойдет, но решения, которые будут приняты господином Герасимовым, я уверен, будут соответствовать его умственному уровню, который я оцениваю чрезвычайно низко»