



Стрелков просится под домашний арест: "плохое здоровье"

Задержанный Игорь Cтрелков (Гиркин) просит судью не отправлять его в СИЗО. Он начал пожаловался на плохое здоровье и хочет, чтобы его поместили под домашний арест, пишет российское издание "Медиазона".



Следствие просит арест до 18 сентября для Игоря Стрелкова. Сам бывший боевик говорит: "Недавно у меня диагностирована стенокардия 2 степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно".



Он также попытался оправдаться за слова следователя, что он может скрываться от правоохранителей.



"Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу, откровенно смешное, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению", - сказал Стрелков.