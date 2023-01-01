



Стрелков предупредил о грядущей войне с Казахстаном

Бывший "министр обороны ДНР" И. Стрелков-Гиркин в последнем стриме 2022 года выступил с самыми мрачными прогнозами.



"Теперь задним числом мы понимаем, что решение о начале "спецоперации" было принято загодя, и, реагируя на ситуацию в Казахстане, российские власти действовали в пожарном порядке с единственной целью - пригасить конфликт сейчас любым способом, любыми методами, чтобы высвободить силы для "военной операции" в Украине", - заявил Стрелков.



С его слов, не сумев сохранить военное присутствие в соседней стране, Кремль потерял возможность влиять на власти Казахстана. Как итог, ее президент теперь отказывается оказывать России даже малейшую поддержку в агрессии. "С военной точки зрения это вывод войск был, наверное, целесообразным. А с военно-политической по итогу года обернулось полнейшим провалом. Вишенкой на торте стали недавние заявления президента Токаева, что Казахстан не станет для России лазейкой для обхода санкций. В целом, в Казахстане сейчас действует откровенно антироссийская власть", - возмущался Стрелков.



Он прогнозирует войну еще и с Казахстаном в самом ближайшем будущем. "В перспективе Казахстан представляет для нас по-прежнему очередной фронт, который может возникнуть в любой момент… Казахстан нескрываемо лавирует в стан наших врагов… В будущем году прогнозирую вероятный переход Казахстана в ряды откровенных врагов РФ, вернее, завершение этого пути. Даже не исключаю, что в будущем году столкновения на российско-казахской границе", - заявил бывший "министр обороны" ДНР.







