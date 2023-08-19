



Стрелков пожаловался на условия в российской тюрьме

Экс-сотрудник ФСБ РФ Игорь Гиркин-Стрелков передал письмо из московского СИЗО, где он почти месяц содержится под арестом. В письме он рассказал об условиях пребывания в камере и объяснил жене, что нужно класть в передачи. Об этом рассказали в Telegram-канале "Свободу Игорю Стрелкову".



Жена Мирослава Регинская опубликовала фрагмент сообщения, полученного от мужа. Стрелков утверждает, что условия в СИЗО "относительно нормальные". Однако ему не нравятся две вещи. Во-первых, с перебоями работает кондиционер, поэтому "в камере жарковато". Во-вторых, холодильник забит продуктами, поэтому ему больше не нужно передавать продукты. Продукты он просто не успевает съедать — вероятно, у него по неизвестным причинам пропал аппетит.



Письмо от Стрелкова датировано 6 августа.



Адвокат боевика посетил его 18 августа. По его словам, подзащитный имеет проблемы со здоровьем: "обострились хронические болезни, отнимается рука, затрудненное дыхание".





