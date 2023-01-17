



Стрелков: обитателям планеты Розовых Пони в этой войне не победить

Бывший "министр обороны ДНР" И. Стрелков-Гиркин крайне болезненно отреагировал на попытки кремлевских политтехнологов вытащить на свет Божий и попытаться использовать украинского политика В. Медведчука.



Стрелков пишет: "Увы, - как-бы ни хотелось кремлевским обитателям Планеты Розовых Пони усадить Медведчука (или еще какое-нибудь подобное дерьмо) "на украинский престол" - но этого не будет. Просто потому, что со всеми этими "системными" медведчуками, герасимовыми, шойгу и т.п. - нам в этой войне не победить.

Эти - "не про побеждать", эти - могут только всё прогадить, даже в самой благоприятной ситуации. А у нас проблема в том, что ситуация очень далека от благоприятной... скорее строго наоборот. Хотел-бы ошибиться. "