



Стрелков об отстранении командира 58-й армией: РФ в одном шаге от мятежа военных





Бывший “министр обороны” “ДНР” . И.Стрелков-Гиркин прокомментировал скандал с отстранением от должности командующего 58-й армией генерала Попова.



«Обращение отставленного командарма к общественности — это (в регулярной армии) — нонсенс, скандал, опаснейший прецедент. — Почти мятеж. Тем более что на этот раз его создал не какой-то уголовник, волею фортуны пробившийся из грязи в князи, а натуральный кадровый генерал. (И „не из худших“.) Дальше, как справедливо отмечают многие комментаторы, — только мятежи и неконтролируемый распад армии. А до этого на самом-то деле — рукой подать. От нового „похода на Москву“ в исполнении регулярной армии нас отделяет только новое крупное военное поражение. Которого очень хотелось бы избежать, но Фанерный и Му-Му — они необучаемы»…



«„Окопы“ часто во всём винят „генштаб“. Зачастую командующих армий относят к „генштабу“, — пишет волонтер Юрий Мезинов, которого сегодня цитируют патриотические телеграм-каналы. — Попов был тем редким случаем, когда сами „окопы“ более относили его к себе. Да простят меня друзья по всему фронту. Но то, что из мобиков получилось у 58-й армии, — самый лучший результат по фронту. Там на 100% мобилизованные подразделения реально превосходят некоторые кадровые — как минимум в стойкости. Учитывая сложившееся оперативное положение на херсонском направлении и смерть Цокова, снимать Попова… такое себе.



И последнее. Делюсь наблюдением с генералами и командующими армиями: у нас прощают только проигрыши».

