



Стрелков написал "краткую историю СВО"

Игорь Стрелков-Гиркин, бывший “министр обороны” “ДНР”, вернувшийся из зоны боевых действий после неудачной попытки принять участие в войне против Украины, продолжает издеваться над российскими властями.



Цинично попирая самые святые чувства верных путинцев и в открытую насмехаясь над бывшими коллегами-фсбшниками, Стрелков публикует “краткую историю СВО”



"Мысли вслух:



Если ход СВО нельзя обсуждать и комментировать, то никто ведь не может запретить изучение истории СВО? Уже свыше 9 месяцев данной - во всех отношениях потрясающей и выдающейся - военной операции, не имеющей аналогов в истории России - заслуживают внимательного, вдумчивого и взвешенного академического изучения с точки зрения исторической науки. Исходя из этого, целесообразно теперь писать не комментарии к проведению операции, а очерки по её истории. Которые, конечно-же, не могут претендовать на полную объективность (поскольку мемуары руководителей Операции еще даже, вероятно, не начаты), но способны удовлетворить текущий интерес многих граждан и (что немаловажно!) - не могут подвергаться слишком суровому осуждению со стороны органов государственной власти, как тексты сугубо научные.



Кроме того, так как цели СВО не объявлены, то можно уже сейчас уверенно утверждать, что Операция завершится неизбежным успехом в тот момент, который будет определен ее руководителями в качестве "успешного завершения". Поэтому работа историка, описывающего "по горячим следам" события военной операции, просто обреченной на итоговый триумф (неважно какой - военный или политический) - на редкость завидная и благодарная.



В общем, я решил (по-возможности) придавать всем свои эссе по данной теме облик научно-популярных исторический очерков. Надеюсь, читатель их оценит. И завтрашнюю оценку ситуации вокруг успешного (вероятно, даже с опережением графика) этапа, завершившегося оставлением Херсона - постараюсь описывать исключительно как профессиональный историк, - строго придерживаясь официально изложенных по телевизору (и, следовательно, одобренных свыше) фактов.



Предварительно, историю СВО можно пока разделить на следующие основные этапы:

1. "Блестящий марш" - Гостомель, обход Чернигова, Сум, Харькова, продвижение мимо Николаева и к Кривому Рогу, продвижение к пригородам Киева, форсирование Днепра и блокада Мариуполя

2. "Неподражаемая Деэскалация" - отход от Киева, Чернигова, Сум, Николаева;

3. "Победоносный штурм Мариуполя";

4. "Этап Конкретный" (им. Рамзана Кадырова № 1) - продвижение на севере ЛНР, взятие Попасной и Изюма;

5. "Этап Эффективный" (им. Рамзана Кадырова № 2) - взятие Северодонецка, Лисичанска, выход на максимально-близкое расстояние к Славянску.

6. "Этап им. генерала Фалькенгайна" - изумительный и неподражаемый многомесячный лобовой штурм позиций противника на заранее подготовленных (противником) участках , завершившийся взятием мощнейшей крепости и важнейшего города украины - ПГТ Пески.

7. "Блестящая перегруппировка" из всей Харьковской области, выполненная в основном всего за три дня, но точно с опережением всех графиков.

8. Завершение блестящей перегруппировки (глупого врага заманили в Красный Лиман и до линии Кременная- Сватово)

9. "Продолжение заманивания" - передача врагу без боя последнего ненужного (для дальнейшего успешного проведения СВО) плацдарма на правобережье Днепра. Глупый враг занял столицу субъекта Российской Федерации г.Херсон. Блестящая операция наших войск прошла настолько быстро, что преследовать их на левобережье противник не решился.

10. Текущий этап - "Линия Суровикина". Пока в область истории не отошел и потому к комментированию не рекомендован."

