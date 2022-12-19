



Стрелков: меня отправят в Киев и повесят

Бывший “министр обороны ДНР” И.Стрелков-Гиркин вернулся после полутора месяцев службы в “корпусе народной милиции ЛНР с самыми черными предчувствиями. Стрелков предрекает РФ смуту и гражданскую войну.



«Даже если предположить, что я <…> исхожу из чисто меркантильных соображений, то даже здесь у меня обоснование железное: стоит нам проиграть эту войну, я просто уеду на пожизненное в Гаагу, <…> после чего меня отправят в Киев и там повесят. В этом никаких сомнений у меня нет», — сказал Стрелков.

