



Стрелков-Гиркин задержан в Москве: что известно

В пятницу, 21 июля, в Москве задержали бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина.



По данным российских СМИ, информацию об этом подтвердила его жена Мирослава Регинская.



"Сегодня к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего мужа под руки и увезли в неизвестном напралении. Моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", -



По ее словам, о местонахождении Гиркина ей ничего неизвестно. На связь он не выходил.



По данным росСМИ, президент России Владимир Путин лично выдал распоряжение о том, что нужно разобраться с Гиркиным, который в последнее время жестко критикует власти РФ из-за провалов в Украине, и его окружением.



Что примечательно, его начали проверять по статье о "дискредитации ВС РФ" еще в апреле 2023 года после того, как на него пожаловалась москвичка, возмущенная его публикациями в соцсетях.