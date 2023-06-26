



Стрелков-Гиркин предлагает повесить Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин должен быть казнен после провальной попытки военного переворота в РФ. Данное мнение в своем Telegram-канале высказал экс-главарь пророссийских боевиков "ДНР", бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин.



"Прошу воспринимать как мнение. Например, я не считаю, что все командиры и бойцы "Вагнера" заслуживают расстрела. Но повесить "Повара" за мятеж и убийство наших офицеров просто необходимо для сохранения России, как государства", — отметил Гиркин.





