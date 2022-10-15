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Стрелков-Гиркин отправился воевать в Украину
15.10.2022 14:58 Ольга Белозерова

Стрелков-Гиркин отправился воевать в Украину

Появились сведения, что бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин отправился воевать в Украину.

Российский военкор Юрий Котенок пишет: "Молчание Игоря Стрелкова (Гиркина) в Тг с 10 октября объясняется тем, что спустя 8 лет ему разрешено выехать в зону боевых действий".

По данным Владлена Татарского, "Стрелков ушел воевать в один из добровольческих батальонов нш или замкомбата".

Супруга Стрелкова-Гиркина, Мирослава Регинская, косвенно подтвердила эту информацию. Она опубликовала фотографию, на которой Гиркин предстал в военной форме, и написала, что он скоро выйдет на связь. 

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