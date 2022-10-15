



Стрелков-Гиркин отправился воевать в Украину

Появились сведения, что бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин отправился воевать в Украину.



Российский военкор Юрий Котенок пишет: "Молчание Игоря Стрелкова (Гиркина) в Тг с 10 октября объясняется тем, что спустя 8 лет ему разрешено выехать в зону боевых действий".



По данным Владлена Татарского, "Стрелков ушел воевать в один из добровольческих батальонов нш или замкомбата".



Супруга Стрелкова-Гиркина, Мирослава Регинская, косвенно подтвердила эту информацию. Она опубликовала фотографию, на которой Гиркин предстал в военной форме, и написала, что он скоро выйдет на связь.