



Стрельба на въезде киббуц Хацерим заблокированном правыми демонстрантами



Вечером 24 июля офицер безопасности кибуца Хацерим выстрелил в воздух во время столкновения со сторонниками правовой революции у въезда в населенный пункт.



Демонстранты, сторонники реформы, пришли в этот район и заблокировали въезд в кибуц в знак протеста против перекрытия дорог на демонстрациях против правовой революции. Противостояние развилось после продолжительной блокады въезда в это место.



Инцидент начался с того, что один из жителей кибуца попытался объехать протестующих на своем автомобиле, они заблокировали машину своими телами, а офицер безопасности достал оружие. В дальнейшем противостояние обострилось, и офицер выстрелил в воздух. На место происшествия были срочно направлены силы полиции Негева, которые приступили к восстановлению порядка и задержали семерых подозреваемых для допроса.

