



Стрельба на границе с Египтом: Сиси и Нетаниягу договорились о координации

Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провели телефонные переговоры относительно перестрелки на границе с Египтом, в ходе которой погибли трое военнослужащих Армии обороны Израиля.



Стороны подчеркнули важность полной координации между двумя странами для выяснения обстоятельств инцидента.



Президент Египта выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим на египетской границе. Нетаниягу поблагодарил его за это, а также за его обязательство провести совместное исчерпывающее расследование.



Лидеры также выразили приверженность дальнейшему укреплению мира и сотрудничества в сфере безопасности для сохранения стабильности в регионе.



Пресс-секретарь Сиси Ахмед Фахми сообщил, что разговор состоялся по инициативе Нетаниягу. Он отметил, что стороны подтвердили свою непоколебимую решимость продолжать работу и координацию в контексте двусторонних отношений.



Как известно, обе страны инициировали совместное расследование инцидента с перестрелкой, который привел к ранению двух и гибели трех израильских солдат с последующей ликвидацией египетского пограничника, открывшего огонь.



На воскресном заседании правительства Нетаниягу сказал, что инцидент на египетской границе "серьезен и экстраординарен и будет тщательно расследован".



"Израиль направил египетскому правительству четкий сигнал: мы ожидаем, что совместное расследование будет исчерпывающим и тщательным", - подчеркнул он.

