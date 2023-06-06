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нетаниягу сиси | Фото: коллаж
06.06.2023 13:51 Алина Груднева

Стрельба на границе с Египтом: Сиси и Нетаниягу договорились о координации

Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провели телефонные переговоры относительно перестрелки на границе с Египтом, в ходе которой погибли трое военнослужащих Армии обороны Израиля.

Стороны подчеркнули важность полной координации между двумя странами для выяснения обстоятельств инцидента.

Президент Египта выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим на египетской границе. Нетаниягу поблагодарил его за это, а также за его обязательство провести совместное исчерпывающее расследование.

Лидеры также выразили приверженность дальнейшему укреплению мира и сотрудничества в сфере безопасности для сохранения стабильности в регионе.

Пресс-секретарь Сиси Ахмед Фахми сообщил, что разговор состоялся по инициативе Нетаниягу. Он отметил, что стороны подтвердили свою непоколебимую решимость продолжать работу и координацию в контексте двусторонних отношений.

Как известно, обе страны инициировали совместное расследование инцидента с перестрелкой, который привел к ранению двух и гибели трех израильских солдат с последующей ликвидацией египетского пограничника, открывшего огонь.

На воскресном заседании правительства Нетаниягу сказал, что инцидент на египетской границе "серьезен и экстраординарен и будет тщательно расследован".

"Израиль направил египетскому правительству четкий сигнал: мы ожидаем, что совместное расследование будет исчерпывающим и тщательным", - подчеркнул он.
 

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