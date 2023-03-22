



Страж Стен: ЦАХАЛ применил методы психологической войны против израильтян

ЦАХАЛ признал, что во время военной операции в Газе в 2021 году он вел "психологическую войну", используя поддельные аккаунты в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность общественности о своих оперативных успехах в секторе.



Согласно информации, опубликованной в среду в газете "Гаарец", подразделение пресс-секретаря ЦАХАЛа, которое является медиа-службой армии и занимается координацией внутренних и международных медиа-кампаний, в первые дни операции ЦАХАЛа "Страж Стен" открыло и использовало ряд фальшивых аккаунтов в социальных сетях.



Как сообщается, фальшивые аккаунты были созданы для того, чтобы вызвать у израильтян более позитивное отношение к действиям ЦАХАЛа в секторе Газа в ответ на ощутимый недостаток общественного энтузиазма по поводу оперативных достижений армии.



В одном из примеров, фальшивый аккаунт на имя Моше Вакнина был открыт 12 мая 2021 года, через два дня после начала операции. Аккаунт, который за три часа написал 27 сообщений в Твиттере, разместил видео и изображения израильских ударов в секторе Газа, все из которых сопровождались хэштегом #Gazaregrets на иврите.



Стремясь получить больше просмотров, аккаунт Vaknin комментировал уже существующие сообщения от правых политиков, например, твит ультраправого депутата Итамара Бен Гвира, призывавшего "превратить район Газы с виллами ХАМАСа в парковку".



На этом сообщении, которое все еще находится в сети, солдат, управляющий аккаунтом, написал: "Итамар, срочно поделись этим, чтобы весь Израиль увидел, [что] #Gazaregrets", рядом с изображением рухнувшего здания в Газе.



В день открытия аккаунта Вакнина в Twitter был открыт аккаунт в Facebook под именем Дана Лок с фотографией молодой девушки, стоящей спиной к камере и задрапированной в израильский флаг.



На этом аккаунте солдаты разместили восемь видеороликов, демонстрирующих израильские авиаудары по территории, контролируемой ХАМАС, с подписью "Мы не будем молчать! Мы не лохи! #Gazaregrets! Поделитесь!!!"



Видео часто размещались в больших группах Facebook, особенно в тех, которые заявляли о поддержке Биньямина Нетаниягу.



В рамках другой тактики подразделение пресс-секретаря ЦАХАЛа обращалось к существующим популярным аккаунтам в социальных сетях и просило их поделиться изображениями и видео со своими подписчиками, сообщает Haaretz.



Как сообщается, на Instagram солдаты попросили страницу @pazam_gram, у которой сейчас 206 000 подписчиков, и страницу @idftweets, у которой сейчас 264 000 подписчиков, поделиться контентом, предоставленным ЦАХАЛом. В первые дни операции ЦАХАЛа в Газе оба аккаунта делились контентом с кампанией #Gazaregrets.



Гаарец" сообщила, что не смогла установить, платила ли армия владельцам этих аккаунтов за их услуги.



Операция психологической войны в конечном итоге оказалась безуспешной: почти все сообщения, отправленные с поддельных аккаунтов, практически не привлекли внимания в сети. Только шесть подлинных аккаунтов использовали хэштег #Gazaregrets.



Несмотря на провал онлайн-кампании, подразделение, по всей видимости, получило внутреннюю награду после операции "Страж стен" за "лучшую оперативную кампанию", которую вручил начальник отдела СМИ подразделения пресс-секретаря ЦАХАЛа.



В ответ на материал "Гаарец" ЦАХАЛ признал, что "создал ограниченное число аккаунтов, чтобы увеличить количество сообщений".



"Оглядываясь назад, можно сказать, что использование этих аккаунтов было ошибкой, которая ограничилась 24-часовым периодом. Следует подчеркнуть, что этот подход не применялся в предыдущие два года. Отдел пресс-секретаря привержен правде и максимально осторожен в использовании только надежной и точной информации", - говорится в заявлении.