



Strauss объявил бойкот 14-му каналу

Израильский пищевой конгломерат Strauss Group объявил в понедельник, что компания прекращает рекламу на 14-м канале ТВ - после того, как один из участников программы, Ари Шамай, призвал освободить Игаля Амира, убийцу премьер-министра Ицхака Рабина.



14-й канал уволил Ари Шамая вскоре после его высказываний, но компания Strauss, один из крупнейших производителей продуктов питания в Израиле, направила в адрес канала письмо, в котором говорится, что "после неоднократных оскорбительных комментариев в программах канала" компания решила отказаться от рекламы в соответствии со своими внутренними этическими правилами.



В письме добавляется, что Strauss возобновит размещение рекламы на 14-м канале, который имеет опыт трансляции подстрекательских высказываний, только в том случае, если производитель будет полностью уверен, что канал работает в соответствии с этическими нормами.



Шамай, вероятно, имел в виду принятый в 2001 г. закон, в просторечии называемый "законом Игаля Амира", который запрещает комиссии по условно-досрочному освобождению помиловать или смягчить приговор заключенному, осужденному за убийство премьер-министра по политическим мотивам.



14-й канал, консервативный канал, поддерживающий Нетаниягу и иногда сравниваемый с Fox News, быстро дезавуировал высказывание Шамая и заявил, что он больше не будет приглашаться в передачу или на телеканал.



"Высказывания Ари Шамая отражают исключительно его точку зрения. Учитывая серьезность вопроса, г-н Шамай больше не будет приглашаться для участия в программах канала", - говорится в заявлении телеканала.

