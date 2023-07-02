



Стратегический сдвиг: Хизбалла удвоила количество систем ПВО



За последние пять лет произошли кардинальные изменения во всем, что касается концепции ПВО "Хизбаллы" в Ливане. По оценкам военных, генеральный секретарь организации Хасан Насралла сумел добиться того, что количество имеющихся у Хизбаллы систем ПВО увеличилось почти в два раза, разумеется, при помощи иранцев. Это сделано в попытке ограничить свободу действий ВВС ЦАХАЛа в Ливане.





Решение действовать против ВВС, используя имеющиеся российские системы ПВО, включая SA8 и SA22, представляет собой фундаментальное стратегическое изменение восприятия реальности со стороны Хизбаллы, в рамках которого предпринимаются попытки ограничить свободу действий ВВС даже в мирное время, с помощью новых иранских систем.



Улучшение возможностей происходит последовательно, и в Израиле считают, что это отражается и на готовности этих систем к быстрой активации в соответствии с решением Насраллы. ЦАХАЛ наблюдает за тревожной тенденцией, которая отражается и в количестве, и в улучшении возможностей, и в изменении стратегии Хизбаллы. В августе 2019 года Насралла пригрозил сбить израильский беспилотник, и всего через два месяца он выполнил эту угрозу. По израильскому беспилотнику Hermes 450, выполнявшему разведывательную миссию, была выпущена ракета SA8.



Ракета не достигла цели, и хотя ЦАХАЛ идентифицировал машину, с которой была запущена ракета, одобрения политического эшелона (во главе с Биньямином Нетаниягу) на удар по пусковой установке получено не было, из-за опасения эскалации. ЦАХАЛ рассматривает этот момент как поворотный, и именно это бездействие подтолкнуло Насраллу к демонстрации дополнительных возможностей в полевых условиях.



После этого события, по сообщениям из Ливана, было еще как минимум три попытки Хизбаллы атаковать израильские беспилотники. ЦАХАЛ признал изменения и тревожную тенденцию, и более чем через год после попытки перехвата возникла возможность нанесения ущерба этим возможностям и со стороны Израиля. После этого Хизбалла еще больше активизировалась в области противовоздушной обороны. Несмотря на то, что им постоянно причиняется существенный ущерб, тенденция к улучшению масштабов и качества систем вооружения свидетельствует об упорстве и настойчивости Ирана и Хизбаллы в наращивании военного потенциала террористической организации в Ливане.

