



Страны Запада выслали почти 600 дипломатов РФ с начала войны в Украине

Страны Запада и некоторые дальневосточные союзники США выслали 574 российских дипломата с момента начала войны в Украине (24 февраля 2022 года).



Об этом сообщает ТАСС.



Больше всего российских дипломатов выслали из Болгарии - 83 сотрудника. В числе лидеров также находятся Польша (45 высланных дипломатов), Германия (40), Словакия и Франция (по 35), Словения (33), Италия (30), США (28).



Российские дипломаты были объявлены персонами нон грата в 29 странах Европы, в США и Японии.