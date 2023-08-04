



Страны Запада о Навальном: Кремль не может заставить молчать о правде

Страны Запада резко осудили российский режим за приговор оппозиционера Алексею Навальному, которому дали 19 лет тюрьмы особого режима.



"Соединенные Штаты осуждает решение российского суда о признании виновном и очередном приговоре оппозиционному политику и борцу с коррупцией Алексею Навальному. Уже много лет Кремль пытается заставить Навального замолчать и не дать его призывам к прозрачности и подотчетности дойти до российского народа", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.



По его словам, власти РФ в очередной раз продемонстрировали безосновательность уголовного дела и отсутствие гарантий процессуальных прав тех, кто осмеливается критиковать режим.



"Кремль не может заставить молчать о правде. Навальный должен быть освобожден", — подчеркнул он.



Председатель Совета ЕС Шарль Мишель назвал судебный процесс над Навальным комедийным, произвольным и неприемлемым.



В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли потребовал немедленно освободить Навального.



"Издевательства над ним показывают полное пренебрежение даже самыми элементарными правами человека со стороны России. Нельзя заставлять молчать инакомыслящих", - сказал он.



С аналогичным призывом выступил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и официальный представитель МИД Франции.