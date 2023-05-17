



Страны Запада не могут договориться по истребителям F-16 для Украины

Страны Запада пока не достигли прогресса в переговорах о возможной поставке Украине истребителей F-16. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает Reuters.



"Мы еще не достигли решения", - заявил он в ответ на вопросы журналистов о ранее анонсированных переговорах голландцев с Великобританией, Данией, Бельгией и другими партнерами о возможной поставке F-16 в Украину.



По его словам, когда страны будут готовы “перейти этот мост” и анонсировать поставки, то они это сделают.



Напомним, вчера, 16 мая, премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16.



Также мы писали, что, по словам главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, его страна не собирается передавать Украине истребители.