



Страны всего мира поздравляют Израиль с Днем независимости

Министерство иностранных дел Украины поздравило Израиль с 75-летием независимости.



“Наши народы заплатили огромную цену за свободу”, – написал в Twitter МИД Украины. “Мы готовы вместе противостоять нашим общим вызовам и угрозам. Пусть дружественная земля Израиля наполнится миром, радостью и процветанием!”



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник поделился в социальных сетях видео в честь Дня независимости Израиля.



“Когда 75 лет назад Давид Бен-Гурион провозгласил создание Государства Израиль, еврейский народ, наконец, обрел родину, наконец, обрел собственное государство — после столетий насилия, преследований и безудержного антисемитизма, после предательства всех цивилизованных ценностей, которым был Холокост", – сказал президент. “Декларация независимости 1948 года дала евреям больше, чем просто географическую родину. Она дала им духовный дом. Она дала им обещание лучшего будущего – свободы, справедливости, безопасности и мира”.



Посол Румынии в Израиле Раду Иоанид , который является известным историком Холокоста, также поздравил Израиль с днем ​​рождения от имени своей страны.



“Румыния была одной из первых стран, признавших Израиль в 1948 году, и с тех пор поддерживает непрерывные дипломатические отношения”, – написал Иоанид в Twitter, добавив, что “очень гордится человеческими и культурными связями, созданными румынской алией, и ее вкладом в развитие Израиля”.