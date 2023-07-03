



Страны НАТО завтра продлят срок полномочий Столтенберга, - Reuters

Во вторник, 4 июля, члены НАТО продлят срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на один год, сообщает Reuters.



О решении широко сообщалось в последние недели, но ожидается, что послы в НАТО официально утвердят продление на встрече во вторник, сказали дипломаты, которые говорили на условиях анонимности.



Столтенберг провел Организацию Североатлантического договора через ряд кризисов с момента вступления в должность в 2014 году, в последнее время сплотив членов НАТО в поддержку Украины и стремясь не допустить перерастания войны в прямой конфликт между НАТО и Россией.

