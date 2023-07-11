



Страны НАТО утвердили планы обороны на случай нападения РФ

За день до саммита в Вильнюсе союзники НАТО, преодолев блокаду Турции, достигли соглашения по оборонным планам с подробным описанием того, как Альянс будет реагировать в случае нападения России.



В течение десятилетий военный Альянс не видел необходимости в крупномасштабных планах обороны, так как вел небольшие войны в Афганистане и Ираке и считал, что постсоветская Россия больше не представляет реальной угрозы.



"Но сейчас, когда самая кровопролитная война в Европе с 1945 года бушует прямо за пределами ее границ в Украине, НАТО предупреждает, что должно иметь все планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с таким противником, как Москва", - пишет Reurets, ссылаясь на слова нескольких дипломатов.



Как известно, Турция блокировала одобрение того, что НАТО называет своими региональными планами, из-за формулировки географических точек, таких как Кипр.



"Отлично для Альянса. Турции пришлось пойти на компромисс", - подчеркнул один из дипломатов.



Лидеры НАТО соберутся в Вильнюсе на саммит 11-12 июля, где будут обсуждать членство Швеции и будущие отношения Альянса с Украиной.



Излагая свои региональные планы, НАТО также даст странам указания относительно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение.



"Необходимость финансировать этот фундаментальный сдвиг является одной из причин, по которой лидеры намерены повысить целевой показатель военных расходов Альянса в Вильнюсе, сделав текущую цель в 2% от национального ВВП минимальным требованием", - отмечает издание.



По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации планов потребуется несколько лет, хотя при необходимости Альянс может немедленно вступить в бой.