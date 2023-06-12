



Страны, имеющие ядерное оружие модернизируют и наращивают арсеналы – отчет

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) выпустил ежегодный отчет, в котором эксперты пришли к выводу, что глобальная безопасность за 2022 год заметно ухудшилась за десятилетие, а война России против Украины усилила конфронтацию между такими государствами.



Война в Европе ослабила контроль над вооружениями и сделала дипломатию менее эффективной, считают в SIPRI. На этом фоне США, Россия, Китай, КНДР и Индия, Великобритания, Израиль и Франция продолжают модернизацию ядерного оружия и наращивают свои арсеналы.

Также эти страны наращивают количество развернутых ядерных боеголовок, а некоторые развернули новые системы вооружений, способные нести ядерные заряды.



США и Россия имеют почти 90% имеющегося в мире ядерного оружия. Их суммарные 2000 боеголовок находятся в состоянии повышенной боеспособности. Китай нарастил свой ядерный арсенал с 350 боеголовок до 410. SIPRI считает, что количество китайских баллистических ракет к концу десятилетия может сравниться с российскими или американскими.



Франция продолжает работу над атомной подлодкой, оснащенной баллистическими ракетами третьего поколения. Индия и Пакистан расширяют ядерные арсеналы и продолжают разработку новых систем доставки. КНДР в 2022 году не проводила ядерные испытания, но провела более 90 ракетных пусков. Некоторые из запущенных ракет могут нести ядерные боеголовки.



Отдельно в докладе рассматривается прекращение диалога между Москвой и Вашингтоном по поводу стратегической стабильности. Москва, угрожавшая применить ядерное оружие в войне против Украины, в феврале заявила, что прекращает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соединенные Штаты прекратили отправку России сообщений по настоящему договору.



25 мая этого года министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали документы о размещении нестратегического тактического ядерного оружия на белорусской территории в специальном хранилище. В тот же день Лукашенко заявил, что движение российских ядерных боеприпасов уже началось.



В июне Путин на встрече с Лукашенко заявил, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси начнется сразу после того, как 7—8 июля завершат подготовку сооружений для него. Ранее белорусская армия также получила ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие.