



Страны G7 выступили с заявлением по российским "псевдовыборам" в Украине

Российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины являются незаконными. Такой шаг не изменит решений "Большой семерки" о поддержке украинского народа. Об этом сказано в заявлении G7, передает издание The Guardian.



"Мы безоговорочно осуждаем проведение Россией фиктивных "выборов" на суверенной украинской территории в Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и в Крыму", - отмечается в заявлении.



Страны G7 подчеркивают, что фиктивные выборы не повлияют на поддержку Украины, которая борется за деоккупацию своих территорий.



Также "Большая семерка" добавляет, что такие действия России - пропагандистская акция, которая направлена на легитимацию незаконного захвата украинской территории.



Напомним, россияне проводили так называемые “выборы” на временно оккупированных территориях Украины с 8 по 10 сентября. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.