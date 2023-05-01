



Страны G7 согласовали пять принципов управления искусственным интеллектом

Министры цифровых технологий стран G7 согласовали пять принципов развития гибких форм управления новыми технологиями, такими как искусственный интеллект, на фоне быстрого распространения использования чат-ботов на базе ИИ по всему миру, сообщает Kyodo.



Министры, которые в субботу, 29 апреля, начали двухдневную встречу в городе Такасаки в Японии, согласились с необходимостью содействовать обсуждению стандартов ответственного использования ИИ.



Пять принципов, среди которых верховенство права, соблюдение законной процедуры, демократии, уважения прав человека и использования возможностей для инноваций будут включены в коммюнике, которое опубликуют в конце встречи.



"Хотя развитие технологий искусственного интеллекта может сделать деятельность правительства и частного сектора более эффективной и продуктивной, оно может создать неожиданные вызовы для демократии", - заявил на открытии конференции министр цифровых технологий Японии Таро Коно.



Быстрые темпы развития ИИ подчеркнули необходимость международных стандартов для управления этой технологией, и многие страны усилили регулирование использования ChatGPT от OpenAI из-за опасений относительно конфиденциальности.



Но акцент Японии, которая сейчас председательствует в G7, на потенциальной пользе генеративного ИИ означает, что Токио пока занимает более осторожную позицию по регулированию, чем правительства в Европе и США.



Министры G7 также намерены принять план действий по содействию ответственному использованию искусственного интеллекта, призывая к широкому участию заинтересованных сторон в разработке международных стандартов.



Кроме того, министры цифровых технологий стремятся создать международную основу для свободного потока данных на основе доверия – концепции, предложенной Японией на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в 2019 году для содействия экономическому росту в глобальном масштабе за счет свободного трансграничного потока данных с доверенным, совместным управлением.



Ожидается, что на завершении встречи министры также примут отдельный план действий по управлению Интернетом, который будет направлен на решение таких вопросов, как фейковые новости и другие формы дезинформации, которые наблюдались, например, во время вторжения России в Украину.



"Неоправданная агрессивная война России против Украины привела к онлайн- и офлайн-атакам на цифровую инфраструктуру, что еще раз напоминает нам о важности устойчивой цифровой инфраструктуры и свободного и открытого Интернета", - заявил министр внутренних дел и коммуникаций Японии Такеаки Мацумото.



Министры также обсудили построение безопасной сетевой инфраструктуры для поддержки развивающихся стран и стран с переходной экономикой, а также содействия сотрудничеству с целью улучшения связи через подводные коммуникационные кабели.



В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, США, Япония и ЕС. На встречу также приглашены министры Индии и Индонезии, принимающие в этом году саммиты G20.