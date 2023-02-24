



Страны G7 сделали предупреждение тем, кто поддерживает РФ

Страны G7 принимают меры против государств, которые материально поддерживают российское вторжение в Украину.



Об этом сказано в совместном заявлении стран организации.



"Мы призываем третьи страны или других международных субъектов, стремящихся уклониться от наших санкций или подорвать их, прекратить оказывать материальную поддержку России или столкнуться с последствиями", — сказано в заявлении.



По данным стран "Большой семерки", для сдерживания этой активности во всем мире они предпринимают действия против третьих стран, оказывающих материальную поддержку РФ.