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Страны G7 сделали предупреждение тем, кто поддерживает РФ
24.02.2023 19:26 Алина Груднева

Страны G7 сделали предупреждение тем, кто поддерживает РФ

Страны G7 принимают меры против государств, которые материально поддерживают российское вторжение в Украину.

Об этом сказано в совместном заявлении стран организации.

"Мы призываем третьи страны или других международных субъектов, стремящихся уклониться от наших санкций или подорвать их, прекратить оказывать материальную поддержку России или столкнуться с последствиями", — сказано в заявлении.

По данным стран "Большой семерки", для сдерживания этой активности во всем мире они предпринимают действия против третьих стран, оказывающих материальную поддержку РФ.

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