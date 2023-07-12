



Страны G7 приняли совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Члены стран "Большой семерки" согласовали совместную декларацию, в которой говорится о долгосрочной поддержке в сфере безопасности и экономики поддержке, которую они планируют предоставить Украине. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермака.



"Имеем мощные оборонные договоренности и согласованную странами G7 Совместную декларацию поддержки Украины. Она является важным шагом к заключению системы двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами по гарантиям безопасности для нашего государства", - сообщил он.



По словам руководителя ОП, декларация - это совместный продукт, который учитывает как потребности Украины, так и возможности партнеров.



При этом декларация является рамочным общим документом. Следующим шагом является заключение системы двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.



Гарантии безопасности включают в себя такие компоненты:

Мероприятия по помощи Украине в защите себя и предупреждении новой агрессии, в частности поставки оружия, поддержка в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности. Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и предоставлять техническую и финансовую помощь.

Меры на случай новой агрессии, которые предусматривают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Поддержка в привлечении России к ответственности за агрессию и шаги экономического и юридического характера, направленные на наказание РФ и увеличение ее расходов на войну.

Среди них: дальнейшее усиление санкционного давления, замораживание активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права.

Важным пунктом гарантий является дальнейшая поддержка демократического развития Украины."Этот документ открыт и дает возможность другим странам не из числа G7 присоединиться к гарантиям безопасности. Декларация - первый документ, который символизирует наличие "зонтика" в виде гарантий безопасности", - отметил Ермак.Руководитель добавил: важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне 2024 года Украина победила в войне и подписала гарантии безопасности для нашего государства. Они будут действовать до момента вступления страны в НАТО.