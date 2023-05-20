



Страны G7 осудили РФ из-за войны в Украине

Главы стран G7 подтвердили осуждение России из-за ее полномасштабной войны против Украины.



Об этом говорится в совместном заявлении по случаю саммита "Большой семерки" в Японии, куда в качестве гостя прибыл президент Украины Владимир Зеленский.



В частности, они в очередной раз подтвердили свое намерение продолжать оказывать поддержку Украине.



"Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украины столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира", – сказано в заявлении.

