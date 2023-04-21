



Страны G7 обдумывают возможность полного запрета экспорта в Россию

Под запрет может попасть большая часть экспортируемых товаров в Российскую Федерацию со стороны Соединенных Штатов и других ключевых союзников Украины. Об этом со ссылкой на свои источники написало издание Bloomberg.



Такое решение может привести к значительно более жесткому экономическому давлению на Россию и президента РФ Владимира Путина в связи с начатой им войной.



Эта тема обсуждается представителями стран “Большой семерки” накануне саммита ее лидеров, который состоится в мае в Японии.



Согласно источникам Bloomberg, речь идет об изменении подхода к санкциям. Так, будет запрещен любой экспорт в Россию, за исключением тех товаров, которые экспортировать все же позволят, они составят отдельный список. На сегодняшний же день действует иной порядок – любой экспорт разрешен, если он не подпадает под санкции.



Лекарства и сельскохозяйственная продукция, включая продукты питания, скорее всего, попадут под список исключений.



Но согласовать такой подход будет довольно трудно, утверждает издание, так как его должны одобрить все члены “Большой семерки”, а это может вызвать острые дискуссии, а также негативную реакцию компаний, которые до сих пор экспортируют товары в Россию.