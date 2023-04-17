



Страны G7 координируют усилия против уклонения от санкций и поставок оружия РФ

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в японской Каруидзаве договорились усилить контроль за соблюдением антироссийских санкций и лучше реагировать на поставки оружия третьими странами в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Японии, которая сейчас председательствует в G7.



Кроме того, министры иностранных дел G7 подтвердили, что они остаются преданными усилению, полной координации и применению санкций против России, а также продолжению решительной поддержки Украины. Они подчеркнули, что Россия должна немедленно и безоговорочно вывести все силы и технику из Украины.



В дополнение к осуждению заявления президента России Владимира Путина о развертывании тактического ядерного оружия в Беларуси, министры иностранных дел G7 подтвердили, что безответственная ядерная риторика России является неприемлемой.



“Страны G7 должны убедить российского диктатора Владимира Путина, что он не достигнет своих целей, при этом "Семерка" едина в поддержке Украины”, – заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. “Мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим – за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом сильнейшего. За экономические отношения, которые базируются не на зависимостях, а на справедливости и общих правилах конкуренции".



Также Бербок напомнила, что в G7 работают над решениями долговых кризисов многих стран, настойчиво пытаются не допустить глобального голода, борются с самым большим риском безопасности века – климатическим кризисом.