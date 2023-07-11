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Страны G7 дадут Украине индивидуальные гарантии безопасности
11.07.2023 19:28 Наталья Богинская

Страны G7 дадут Украине индивидуальные гарантии безопасности

Лидеры стран G7 приближаются к началу переговоров с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности, которые должны усилить обороноспособность страны и сдерживать агрессию РФ в будущем. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Это объявление должно стать частью декларации большинства лидеров G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Предоставляемые гарантии стран “Большой семерки” пока находятся на стадии обсуждения. Ожидается, что среди них будут “поставки современного военного оборудования для борьбы в воздухе, на суше и на море с приоритетом на системы ПВО, дальнобойную артиллерию и бронетехнику”.

Также союзники планируют оказывать Украине финансовую поддержку и помогать в реконструкции и восстановлении страны после войны. Также идет речь о том, что российские активы будут оставаться заблокированными, пока Москва не возместит Украине ущерб, нанесенный вторжением. 

Еще лидеры G7 обсуждают с Украиной меры, предупреждающие будущие атак России. К этим гарантиям смогут присоединиться и другие страны, не входящие в G7.

Со своей стороны Украина должна принять обязательства продолжить ряд реформ – в правоохранительной, судебной системе, экономике, а также секторах безопасности и обороны.

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