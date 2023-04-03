



Страны G7 будут сотрудничать в ужесточении регулирования криптовалют

На следующей встрече G7 семь крупнейших демократий могут выступить за ужесточение регулирования криптовалют по всему миру.



Вместе лидеры Японии, США, Великобритании, Канады, Франции, Германии и Европейского союза наметят стратегию сотрудничества для повышения прозрачности криптовалют и усиления защиты потребителей, а также для устранения потенциальных рисков для мировой финансовой системы.



Среди членов G7 Япония уже регулирует криптовалюты, в то время как в Европейском союзе закон о регулировании рынков криптоактивов (MiCA) должен вступить в силу в 2024 году. Великобритания постепенно развивает свою криптовалютную систему: недавно была введена специальная категория для криптоактивов в налоговых формах, а также планируется введение цифрового фунта стерлингов.



Канада рассматривает цифровые активы как ценные бумаги, а Соединенные Штаты в настоящее время применяют существующие финансовые правила, при этом некоторые ожидают, что в ближайшие месяцы законодатели разработают нормативную базу по криптовалютам.



Параллельные усилия по разработке стандартов для цифровых активов предпринимают Совет по финансовой стабильности (СФС), Международный валютный фонд (МВФ) и Банк международных расчетов (БМР), о чем группа из 20 крупнейших экономик мира, известная как G20, объявила в феврале на встрече в Бенгалуру, Индия.