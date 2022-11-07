



Страны Еврозоны намерены обсудить пути энергетической поддержки

Страны Еврозоны намерены обсудить пути энергетической поддержки...



Министры финансов стран Еврозоны обсудят, как лучше координировать поддержку экономики, учитывая стремительный рост цен на энергоносители. Такое обсуждение необходимо для того, чтобы определиться с действиями на 2023 год и лучше подготовиться к надвигающейся рецессии.



Как сообщает издание Euractiv, схемы, действующие как фискальный стимул, не только увеличивают государственный долг в 19 странах Еврозоны, но и усложняют Европейскому центральному банку борьбу с инфляцией.



Поэтому один из обсуждаемых вариантов состоит в том, чтобы правительства предоставляли фиксированное количество энергии потребителю по субсидированной цене, а потребление сверх этого предела оплачивалось бы по более высокой рыночной, считают чиновники.



Такие общие принципы позволят ЕС сохранить честную конкуренцию между своими экономиками, а также помогут министрам спланировать бюджетные расходы на 2023 год.