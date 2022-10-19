



Энергокризис сталкивает лбами страны ЕС – нужен консенсус

Хорватия и Литва выступают за оптовое ограничение цены на газ, Словения – за ограничение только на сжиженный газ, в то время как Финляндия и Словакия не соглашаются на прямые субсидии, сообщает Reuters.



В то же время Германия, являющаяся главным противником ограничения цен на голубое топливо, отмечает, что вместо ограничений можно пойти путем совместных закупок, сокращения потребления и увеличения предложения.



В Финляндии, в целом скептически относящейся к рыночным интервенциям, подчеркнули, что Хельсинки теперь готов к "временному" ограничению цены на газ, но против "подачек для потребителей".



"Вместо того, чтобы субсидировать отдельные домохозяйства, мы должны увеличивать инвестиции в зеленую энергетику", — сказала министерша по делам Европы и управление собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен, добавив, что это также ограничит зависимость Европы от поставщиков энергии, таких как Россия.



Эти мнения официальные лица упомянутых стран высказали в преддверии саммита, который состоится 20-21 октября в Брюсселе и на котором, между прочим, будет обсуждаться борьба с энергетическим кризисом.