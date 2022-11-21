



Страны ЕС должны "быстрее работать" над энергетическими интервенциями

Страны ЕС должны "работать быстрее и решительнее", чтобы достичь согласия по вмешательству в энергетические рынки и поддержке потребителей и предприятий, пострадавших от сокращения поставок российского газа, заявил министр финансов Португалии Фернандо Медина.



Он отметил, что такое вмешательство может быть в виде субсидий или ограничения цен.



Кроме того, Фернандо Медина отверг предположение о том, что схема "Иберийский механизм", устанавливающая ограничение на цену на газ, используемую для производства электроэнергии в Испании и Португалии и обсуждаемую для более широкого использования в ЕС, обусловила увеличение использования топлива.



"Без компромисса на энергетических рынках и более быстрого соглашения на европейском уровне будет очень трудно, если вообще возможно, более решительно сдерживать или даже снижать цены", – сказал он.