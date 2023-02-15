



Страны-члены НАТО передадут Украине вооружений на $240 млн

Ряд западных стран-членов НАТО выделят Украине более 240 миллионов долларов военной помощи в рамках предоставления первого пакета вооружений.



Об этом 15 февраля сообщило министерство обороны Великобритании.



Деньги будут перенаправлены через Международный фонд поддержки Украины, в который также войдут Нидерланды, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия и Литва. Указанные страны уже собрали 625 млн долларов.



В первый пакет вооружения на сумму свыше 240 миллионов войдут запчасти для танков, БПЛА, средства РЭБ, ПВО и другие товары военного назначения.



"При ожидаемой стоимости более 200 миллионов фунтов стерлингов первый пакет будет включать в себя жизненно важные возможности в виде артиллерийских боеприпасов, морской разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также запасные части для оборудования, включая украинские танки", – сказано в заявлении.