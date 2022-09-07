



Страны Балтии ограничили въезд россиян через свои границы

Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. Официально о мерах будет объявлено в ближайшее время.



Запрет будет касаться граждан России с действующими шенгенскими визами. Исключение сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.



Решения будут приняты национальными правительствами и вступят в силу одновременно. Предположительная дата вступления ⁠решения в силу - 15 ⁠сентября.



Отметим, что Финляндия, также граничащая с Россией, пока не присоединилась к новым ограничительным мерам. Во время пресс-конференции министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии глава МИД Финляндии уточнил, что, с точки зрения финских властей, они сделали "все, что считали возможным в нынешних условиях", в контексте визовых ограничений и будут ждать дальнейших рекомендаций Еврокомиссии. Он напомнил, что число выдаваемых россиянам туристических виз уже сокращено в 10 раз.



Напомним, что 31 августа стало известно, что Евросоюз приостановит действие соглашения с Россией от 2007 года, упрощающее выдачу виз. Согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам страны ЕС тогда не смогли.