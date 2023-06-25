



Страны Балтии и Финляндия могут закрыть границы с Россией и Беларусью

Угроз для Латвии в связи с попыткой мятежа в России нет, но ситуация может быть переменчивой. В случае необходимости страны Балтии и Финляндия будут совместно принимать решение о закрытии границ. Об этом заявил Латвийскому радио министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевичc, передает Delfi.



По словам политика, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия усилили контроль на внешних границах, и в случае необходимости вместе примут решение о закрытии границ. Сейчас в этом нет необходимости, но пограничные службы приведены в повышенную готовность.



В то же время Латвия не планирует пересматривать ограничения на выдачу виз и пересечение границы для россиян.



“Как и в сентябре прошлого года, когда в России началась мобилизация, мы можем сказать, что ни мобилизация, ни нынешние события не дают основания для выдачи кому-то гуманитарных виз или другого рода виз, а также для смягчения правил въезда в Латвию. Бегство от путча или участие в этом мятеже – не основание для того, чтобы въехать в Латвию, чтобы мы рассматривали какие-либо шаги навстречу”, – заявил Ринкевичc.