



Странные подробности об убийце и убийстве командира подлодки в Краснодаре





Канал ВЧК-ОГПУ опубликовал новые сведения о задержанном российскими властями украинце, обвиняемом в убийстве в Краснодаре бывшего командира подводной лодки Станислава Ржицкого.



Канал пишет: "ока мотив задержанного за убийство экс-командира подводной лодки Краснодар Станислава Ржицкого украинца Сергея Денисенко из общей картины его перемещений не вырисовывается.



После начала войны, в 2022 году он отправился с женой Ольгой и двумя дошкольниками сыновьями в Швейцарию. Там семья получила статус беженцев. Со временем Денисенко вернулся в Бучу, где они жили до отъезда. Там он починил дом, который пострадал от боевых действий, и в декабре 2022 года уехал в РФ.



Известно, что Сергей Денисенко подал на гражданство РФ. Первое время он жил в квартире у старшего сына Александра (сейчас не выходит на связь с семьей). Погостив, каратист в начале года поехал к знакомым в Москву и Пермь чтобы устроиться тренером. Но, вернулся в Туапсе, где снял квартиру.



Родные отмечают, что всё это время Сергей был на позитиве, общался с семьей по телефону. Несмотря на антивоенную позицию он не был активистом и планировал развивать любимый вид спорта."